Ella es Elena Watara, la linda chiquilla que cautivó a Marcelo Tinelli

Elena Watara Burgos (24) nunca se imaginó que sus vacaciones en Argentina hagan explotar las redes sociales.



La bailarina del grupo Maroyu causó sensación en su visita al Bailando 2023, al punto de que Marcelo Tinelli la invite a bailar un reggaetón, dejándolo impactado y no sólo con su belleza, sino con sus sensuales movimientos.



Ella cuenta a SOCIALES que se dedica al baile desde hace siete años, y desde hace uno es una linda chiquilla de Marcelo Yucra.



“Vine a Argentina justamente de vacaciones y también a conocer a la familia de mi novio, ya que él es de acá, y se me dio la oportunidad de ir al Bailando porque el hijo de mi cuñada es figura y justamente fuimos a apoyarlo”, contó la joven.



Elena confiesa que nunca se imaginó que Tinelli la haga bailar en el centro de la pista y le ponga una pareja. “Estaba nerviosa, pero segura, no tenía nada preparado porque todo fue improvisado, pero creo que salió muy bien, yo sabía que iba a repercutir en Bolivia y siento que me dieron la oportunidad y la aproveché al máximo”, contó.



Asegura que estas vacaciones han sido las más "locas e increíbles", y que nunca soñó estar en la pista del Bailando.



“Fue un sueño estar al lado de Marcelo Tinelli, que me elogien de esa manera los jurados, eso para mí lo es todo, ya que son figuras con mucha trayectoria en el mundo del espectáculo, me llena de orgullo ser la primera boliviana que pisa el programa en la televisión argentina”, expresó.



Elena no pierde las esperanzas de, algún día, poder estar en este programa como bailarina. “Me encantaría estar en el Bailando, pienso que es una vitrina de exposición muy grande y se me abrirían muchas puertas a nivel latinoamericano”, finalizó la joven bailarina.