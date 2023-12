Ellas se quedan con los recuerdos de Papá Noel

Estas cuatro famosas tienen algo en común, y es que creían en Papá Noel. Llega diciembre y retornan a la mente los más lindos recuerdos de infancia.



Alexia Dabdoub, Romy Paz, Alison y María Teresa Roca, confiesan qué le pedirán a Santa Claus esta Navidad y cuentan cuál fue su regalo favorito que llegó en un trineo desde el Polo Norte.



Le queda el más lindo recuerdo de su papá



La influencer y empresaria Alexia Dabdoub cuenta que su papá se disfrazó de Papá Noel y que lo reconoció por sus manos y su perfume. Confiesa que ese día quedó en el recuerdo más precioso de su vida.



“Desde pequeña siempre me encantó la idea de viajar. Mi sueño era ser azafata o astronauta. Luego entendí que Papá Noel no existía y desde pequeña en las navidades me ponía a bailar música árabe para comprarme cosas como perfumes”.



Esta Navidad, ella le pedirá al señor del Polo Norte que su bebé nazca sana, que Dios la siga bendiciendo con mucho trabajo y que pueda ser cada vez una mejor persona, mamá, esposa e hija.