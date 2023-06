Ellos quieren construir una sociedad libre de prejuicios

Cabe recalcar que en este mes del orgullo se realizarán distintas actividades con el fin de celebrar la vida de los miembros del colectivo.



Una de ellas fue Anormal, el encuentro de diversidades donde lograron agrupar a más de 30 artistas de las diferentes ramas, Ilustración, Fotografía, Drag Queens, StandUp, Pole Dance y cantantes.



Este 28 de junio será la marcha política en la que estarán exigiendo respeto y una vida digna. Por último, el 1 de julio será la marcha alegórica donde desfilarán desde la plaza 24 de Septiembre hasta la Plazuela del Estudiante.



El colectivo afirma que, si bien hoy por hoy se evidencia una evolución en cuestión de ‘tolerancia’ en las personas, falta mucho todavía, al igual que el respeto.



“Las personas tienen que entender que la humanidad evoluciona, que cambia, que se modifica día a día. Lo que debería de apremiar en la sociedad es la educación, primordial y fundamental para el desarrollo de toda sociedad”.





¿Qué es Anormal?



Anormal es un encuentro de diversidades con el objetivo de crear nuevos espacios para visibilizar la cotidianidad y las agendas de la población LGBTQ+ por las conquistas de los derechos humanos.



Una lucha diaria



Pero no todo es color de rosas en la vida de estos personajes, ellos todos los días tienen que lidiar con los ‘haters’, pero aun así afirman que los ataques los toman con humor y educación.



“Cuando la persona tiene odio en su corazón y solo hace comentarios para dañar, lo mejor es no hacer caso o en su defecto no dejarse afectar. Las personas repiten las cosas sin saber realmente lo que están diciendo o el poder que puede tener su palabra y acciones para con los demás. Se toma la palabra de quien viene”, expresó Luhan.



Quieren dar un mensaje



Luhan afirma que no se irán a ninguna parte, que ellos estuvieron y estarán siempre. “Es hora de empezar a construir una sociedad libre de prejuicios, educada, civilizada, con derechos y oportunidades iguales para todos”.



Mientras señalan que para aquellos que sienten homofobia; consideran que la ignorancia se combate con amor, con paciencia y educación. “Amor para poder entender que no estás mal y son perfectos y la paciencia, para poder entender que la persona que los ataca es porque no sabe o no tiene los conocimientos suficientes sobre el tema”.