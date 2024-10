Elton John confiesa que perdió partes de su cuerpo como su próstata y cadera derecha

Las fuertes declaraciones por parte del cantautor británico, ocurrieron durante el estreno de su película ‘Elton John: Never Too Late’ en el Festival de Cine de Nueva York, en el que estuvo acompañado de su marido David Furnish y de RJ Cutler, que codirigió el documental.

En el evento, el cantante habló abiertamente sobre su estado de salud y las múltiples cirugías a las que se ha sometido: “Para ser sincero, no queda mucho de mí. Ya no tengo amígdalas, adenoides ni apéndice. No tengo próstata. No tengo cadera derecha, ni rodilla izquierda, ni rodilla derecha. De hecho, lo único que me queda es la cadera izquierda”, dijo.