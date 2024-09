Elton John revela que quedo con la visión limitada tras grave infección ocular

En su publicación, Elton John detalló: "Durante el verano, lidié con una severa infección ocular que desafortunadamente me dejó con visión limitada en un ojo. Me estoy curando, pero es un proceso extremadamente lento y pasará algún tiempo antes de que la vista vuelva al ojo afectado. Estoy muy agradecido con el excelente equipo de médicos y enfermeras y con mi familia, que me han cuidado tan bien durante las últimas semanas. Pasé el verano tranquilamente recuperándome en casa, y me siento positivo por los progresos que he hecho hasta ahora en mi curación y recuperación. Con amor y gratitud, Elton John".