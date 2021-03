Elvis Crespo: "Suavemente vacúname"

Escucha esta nota aquí

El merenguero Elvis Crespo le puso ritmo a su proceso de vacunación en Estados Unidos, donde, sin hacer filas, sentir dolor y cantando recibió la primera dosis contra el Covid-19.

"Me voy a vacunar, gente. Vamos, la vida continua, el mundo sigue dando vueltas, hay que fluir. Tranquilo, tranquilito, ya uno está curado de espanto", dice el cantante al acercarse a un puesto de vacunación en su vehículo, mientras su esposa Maribel Vega lo graba. Toda la secuencia está en Instagram.

Posteriormente, al llegar a donde se encontraba el personal médico, un grupo de mujeres murmura en voz alta si se trata del intérprete de Suavemente y Tu sonrisa.

De inmediato, él se baja el barbijo y se los confirma cantando: "Suavemente, púyame, que no me duela, que no me duela", antes de que una enfermera le pida que no se mueva para cumplir su pedido.

Tras el pinchazo veloz, Crespo comentó que no sintió nada y pidió permiso para fotografiarse con el personal del lugar. "Vine a vacunarme y me encontré esta parranda", comenta el boricua mientras las trabajadoras lo aplauden y ríen.

A sus 49 años, Elvis Crespo se ve muy bien, aún lleva el cabello largo y se mantiene en buena forma. Sin embargo, lo que más elogian sus seguidores es su sencillez y energía.