Emilia Mernes terminó con Duki tras la infidelidad del cantante

Así lo confirma el círculo más intimo de Emilia en declaraciones para Juan Etchegoyen, periodista argentino. “Habría otras conversaciones también de Duki en estos meses que a Emilia le generaron dudas. Esto fue la frutilla del postre...”, comienza explicando el periodista sobre las causas del abrupto final entre la reconocida artista y su novio. "Voy a ir de a poco soltándote la información. A mí me cuentan de l a cantante que ella tomó la decisión de dejarlo después de esta infidelidad. Desde mi info es un hecho la ruptura y hoy no tiene vuelta atrás”, se adentró el periodista sobre el picante motivo que terminó con la relación entre los cantantes.

Etchegoyen revela que Emilia “ se cansó de que el cantante no la cuide con estos gestos con mujeres en redes sociales”. “Y digo mujeres porque lo que pasó esta chica, Lula, trascendió, pero habría otras conversaciones más. A ella le jode la infidelidad, obvio, pero también esto de no cuidarla ”, añade sobre el gran enfado que tendría la argentina tras descubrir todo a través de varias capturas de Instagram.