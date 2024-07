Eminem revela fecha de lanzamiento para 'The Death of Slim Shady'

Eminem ha confirmado la fecha de lanzamiento de su esperado álbum titulado "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)". Este próximo trabajo musical, el primero en cuatro años desde su último álbum "Music to Be Murdered By - Side B (Deluxe Edition)", verá la luz el viernes 12 de julio, informó TMZ.



El rapero lanzó recientemente el sencillo "Houdini", cuyo videoclip resonó especialmente por sus referencias a la época de "The Eminem Show".