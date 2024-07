Eminem toma el primer puesto en Billboard, con 'The Death of Slim Shady'

Eminem alcanzó el primer puesto en la lista Billboard 200 con su duodécimo álbum de estudio, "The Death of Slim Shady (Coup de Grâce)". El álbum, lanzado el 12 de julio, ha superado a "The Tortured Poets Department", de Taylor Swift, que había ocupado la cima durante 12 semanas consecutivas, informó Billboard.