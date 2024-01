Emma Stone en los Critics Choice Awards: "Aprendo a no preocuparme por lo que piensen"

​Al recibir el premio, Stone resaltó con humor la naturaleza de los Critics Choice Awards, reconociendo la importancia de la crítica externa a la par que admitió estar aprendiendo a no preocuparse tanto por las opiniones ajenas. "Esto son los Critics Choice Awards, y se trata de la opinión externa, pero estoy muy agradecida a los críticos por ello. Pero estoy aprendiendo a que no me importe lo que piensen", dijo con un rostro de completa satisfacción.