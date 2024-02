En una canción de su último álbum Jennifer Lopez reveló detalles sexuales de Ben Affleck

Jennifer Lopez decidió contar todos los detalles más íntimos de su matrimonio ​ con Ben Affleck a través de su música, específicamente en una de las canciones de su nuevo álbum,This Is Me… Now.

Ben Affleck no solo ha sido una importante fuente de inspiración para este álbum, sino que también ha colaborado directamente en él, aportando coros en la canción Not Going Anywhere, donde figura acreditado oficialmente.