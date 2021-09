¿Enrique Iglesias deja la música?: "He estado dándole vueltas durante los últimos años"

Escucha esta nota aquí

Con poco más de 25 años de carrera artística, Enrique Iglesias ha logrado consolidar un nombre en el mundo de la música, no solo latina, sino a nivel internacional. Pese a tener múltiples reconocimientos y muchos proyectos profesionales, como la gira con Ricky Martin y Sebastián Yatra, ha decidido dejar de grabar discos y explica las razones.

"Estoy en ese momento de mi vida, ese capítulo de mi vida, que creo que es el tiempo adecuado para parar", mencionó a los medios de comunicación.



Para ello, el intérprete de "Nunca te olvidaré" anunció que grabó su undécimo disco titulado Final, el cual, "tendrá volumen 1 y volumen 2", aunque enfatizó "pero es el último". Aunque dejó claro que su intención es seguir en la música, pero desde otro ángulo.



"El título Final tiene mucho significado. Intento decirles que podría ser mi último álbum. No es algo que haya pensado en los últimos meses, sino en los últimos años. He pensado esto desde 2015. Nunca voy a parar de hacer música y escribir canciones, me encanta, pero voy a hacerlo de otra forma. No necesariamente empaquetado como un álbum", explicó Iglesias.

"Estoy muy emocionado. He estado trabajando mucho en este disco. Me lleva una eternidad hacer álbumes".