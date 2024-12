Entre pañales y videos: Carmen, la mamá de los trillizos, triunfa en TikTok

Carmen Lea Plaza y su esposo Gonzalo Zenteno han experimentado una transformación total en sus vidas desde la llegada de sus tres pequeños milagros: Natalia, Sofía y Alejandro.

A sus cortos 11 meses, estos bebés han capturado la atención de miles en las redes sociales.

Desde el momento en que supieron que serían padres de trillizos, Carmen y Gonzalo enfrentaron miedos, dudas y una montaña rusa de emociones. Sin embargo, con amor, paciencia y trabajo en equipo, han construido una hermosa familia que ahora comparte su día a día en TikTok, como Trillizos Zenteno.

Carmen nos abre las puertas de su vida como mamá de trillizos, revelando cómo ha cambiado su rutina, los desafíos que enfrenta y cómo ha encontrado en las redes sociales una manera de documentar recuerdos y conectar con otras familias.

¿La vida cambió desde que llegaron los trillizos?

Completamente. Tener trillizos cambió cada aspecto de mi vida, desde cómo organizo mis días hasta la manera en que veo el mundo. Antes, mi tiempo era mío; las preocupaciones eran diferentes, así como las alegrías. Ahora todo gira alrededor de ellos. Es un cambio enorme, pero lleno de amor y aprendizaje.

Los trillizos de Carmen Lea Plaza y Gonzalo Zenteno/Foto: Cecilia Vaca

Natalia, Sofía y Alejandro están a punto de cumplir su primer añito /Foto: Cecilia Vaca









¿Qué sentiste cuando te dijeron que venían trillizos?

Pasé por una mezcla de emociones. Primero, fue un shock. Recuerdo que con Gonzalo no dormimos durante dos días. Sabíamos que el embarazo iba a ser riesgoso y estábamos preocupados por los bebés y por mí. Después, pensamos en cómo manejar tres bebés a la vez: ¡el gasto, todo multiplicado por tres! Pero también fue una emoción inmensa y mucha gratitud. No todos tienen la bendición de ser mamá de tres a la vez, y aunque es un desafío, siento que llegaron para transformar mi vida.

¿Cómo surgió la idea de compartir su vida con trillizos en TikTok?

Empezó de forma muy natural. Quería documentar momentos especiales con ellos. Mi familia me animó, hice los primeros videos, y cuando vi que a la gente le encantaba, decidí compartir más. Me di cuenta de que podía conectar con otras mamás y familias que viven cosas parecidas o sienten curiosidad por cómo es criar trillizos. Si alguien nos quiere seguir, búsquennos en TikTok como “Trillizos Zenteno”.

¿Qué desafíos enfrentas al criar trillizos y cómo lo manejas?

El mayor desafío es el tiempo. Con tres bebés, no hay pausas, siempre hay algo que hacer. También está la logística: salir con tres, las noches difíciles, cuando se enferman y las etapas de desarrollo que cada uno vive a su ritmo. Lo manejo con mucha paciencia, organización y con el apoyo de mi esposo. Además, trato de no exigirme demasiado y recordar que está bien no ser perfecta.

¿Qué has dejado por tus hijos?

Dejé muchas cosas: mi trabajo, un emprendimiento que tenía, y la posibilidad de enfocarme más en mí misma. Ahora casi todo lo que hago es por ellos. Aun así, no lo veo como un sacrificio, sino como una nueva etapa en la que ellos son mi prioridad. Son las personas que más me necesitan.

¿Son unos bebés tiktokers?

Podría decirse que sí, aunque no lo saben. Los videos muestran momentos reales de su día a día; ellos no actúan, ni posan. Simplemente son ellos mismos, y creo que eso es lo que encanta a la gente.

¿Cómo organizas tu tiempo entre ser mamá y crear contenido en redes sociales?

Es un equilibrio complicado. Grabo en los momentos en que los bebés están despiertos y haciendo alguna actividad, y edito cuando están durmiendo o jugando tranquilos. También me ayuda planificar con anticipación qué contenido quiero crear. Gonzalo me apoya un montón, y eso hace que todo sea más manejable. Las veces que está en casa le toca hacer de camarógrafo.

¿Qué reacciones recibes de tus seguidores sobre tu vida con trillizos?

La mayoría son reacciones positivas. Muchas personas me escriben diciendo que los trillizos alegran su día o que admiran cómo manejo la maternidad de tres. También recibo mensajes de mamás que se identifican conmigo, que han pasado por situaciones similares o que aprenden algo nuevo. Es bonito sentir esa conexión.

¿Cuáles son los momentos más divertidos o caóticos que has vivido con tus hijos?

Hay muchos. Desde que uno gatea hacia un lado mientras otro intenta comerse algo que no debe, hasta momentos en los que todos lloran a la vez y no sé por dónde empezar. Pero también están los momentos en los que se ríen juntos, y eso hace que todo valga la pena. Compartir esas cosas reales en TikTok, hace que la gente se ría y se conecte con nosotros.

¿Qué consejos les darías a otras mamás que quieren iniciar en TikTok?

Sean auténticas. La gente se conecta con lo real, no con lo perfecto. No tengan miedo de mostrar su día a día, incluso los momentos difíciles. Y lo más importante: no se comparen. Cada familia es diferente, y eso es lo que hace única su historia.

¿Qué opinan tu familia y amigos sobre tu vida como mamá tiktoker?

Ellos me animaron a crearlo.Desde que comenzamos en junio de este año nos han apoyado mucho y están orgullosos de lo que hemos logrado: crear una comunidad muy linda donde nos apoyan, nos dan consejos y les tienen muchísimo cariño a mis hijos. Nuestra familia son nuestros seguidores más fieles. También entienden que no se trata solo de redes sociales, sino de crear recuerdos y conectar con otras personas.

¿Cómo manejas los comentarios negativos o críticos en tus redes sociales?

Con paciencia y mucha calma. Siempre habrá personas que critiquen, pero trato de enfocarme en lo positivo y no dejar que esos comentarios afecten mi día. Aprendí a poner límites y recordar que lo que realmente importa es lo que pasa en mi casa, con mi familia.

¿Hay algo que te gustaría transmitir a tu audiencia sobre ser mamá de trillizos?

Quiero que sepan que no todo es perfecto, pero sí es hermoso. Hay días difíciles, claro, pero también hay una alegría que no cambiaría por nada. Ser mamá de trillizos me enseñó a ser más fuerte, más paciente y a valorar las pequeñas cosas.

¿Cómo equilibras la privacidad de tus hijos con tu vida pública en redes sociales?