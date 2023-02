Entre provocación y ruptura, arranca la Semana de la Moda de París

Después de una campaña que desató la polémica al utilizar niños, el desfile de Balenciaga será uno de los eventos más destacados de la S emana de la Moda en París , que comienza el lunes 27 de febrero y acaba el martes 7 de marzo . Serán 106 casas de moda las que darán forma al evento, organizado por la Fédération de la Haute Couture et de la Mode (FHCM), que tendrá 67 desfiles y 39 presentaciones.

El primer día estará dedicado a la joven creación, con un desfile inaugural a cargo de los estudiantes en Máster del Instituto Francés de la Moda. Pero todas las miradas estarán puestas en el desfile de Balenciaga y de su diseñador georgiano Demna. El maestro de las puestas en escena oscuras y de estética provocadora dejó entender que el próximo desfile de esta casa sería diferente de los anteriores . "Quiero cambiar mi enfoque tanto en la forma en que fabrico mis colecciones como en la que las muestro", explicó. El desfile "será sobre todo una ocasión para presentar la colección y no para crear un acontecimiento ", insistió. Kanye West abrió el último desfile Balenciaga; sin embargo, la casa cortó los lazos con el rapero en octubre después de sus declaraciones antisemitas. Pero fue una campaña publicitaria en noviembre - niños con bolsos en forma de osos de peluche que llevaban cinturones negros inspirados en prácticas sexuales sadomasoquistas - la que provocó indignación. Fue retirada rápidamente y todos los responsables de Balenciaga se disculparon personalmente. La marca "se vio penalizada en los mercados anglosajones esencialmente, pero de manera bastante seria", reveló a mediados de febrero François Henri Pinault, presidente de Kering, grupo al que pertenece Balenciaga, al presentar los resultados anuales. Schiaparelli, vestidos adornados con falsas cabezas de animales

No se sabe aún si su director artístico estadounidense Daniel Roseberry, que remontó la marca con sus creaciones surrealistas, seguirá optando por la audacia.



La casa Pierre Cardin, huérfana de su fundador visionario, fallecido a finales de 2020 a los 98 años, regresará al calendario oficial de la moda el domingo 5 de marzo, después de más de 25 años de ausencia.



La colección será confeccionada por sus talleres de diseño, ya que la casa no tiene la intención de invitar a un estilista exterior para no "desnaturalizar a Pierre Cardin", según Rodrigo Basilicati Cardin, director general de la sociedad de gestión.



La marca belga Ann Demeulemeester, conocida por su estética minimalista en blanco y negro y cuyas colecciones habían sido diseñadas por sus talleres en los últimos tres años, nombró al joven estilista francés Ludovic de Saint Sernin como director artístico.