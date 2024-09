Entretenimiento en casa: Conoce los estrenos de septiembre en Netflix, Max y Disney+

Con la calidad del aire en Santa Cruz de la Sierra moderada debido a los recientes incendios, muchos residentes se encuentran buscando maneras de pasar el tiempo en interiores para evitar la exposición al humo. En este contexto, los servicios de streaming se presentan como una excelente alternativa para el entretenimiento.



Netflix, Max y Disney+ se preparan para un septiembre cargado de novedades, con estrenos que abarcan una amplia variedad de géneros. En Netflix, destacan "El Ocaso de los Dioses", una serie animada dirigida por Zack Snyder que reimagina la mitología nórdica, y "La Pareja Perfecta", un thriller que promete intriga y drama en torno a una boda interrumpida por un macabro descubrimiento.



Por su parte, Max ofrecerá contenidos como "El Pingüino", una nueva serie que explora el universo de Gotham, y otras adiciones importantes a su catálogo. Mientras tanto, Disney+ no se queda atrás con el esperado spin-off "Agatha All Along", que expande el universo de Marvel y promete sumergir a los espectadores en una comedia oscura centrada en el personaje de Agatha Harkness.



Con estos estrenos, las principales plataformas de streaming garantizan un mes lleno de opciones para todos los gustos, asegurando entretenimiento de calidad y variedad para sus suscriptores.