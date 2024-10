Enzo Fernández y Valentina Cervantes se separan tras seis años de estar juntos

Siguiendo por la misma línea, revelaron detalles de los motivos que llevaron al campeón del mundo a ponerle punto final a la relación. “Él tuvo una vida muy acelerada. Le comentó que tiene ganas de hacer su vida solo , no a nivel familia, pero tiene ganas de vivir esa etapa que salteó por apostar a la familia”, explicaron .

De la misma manera, confirmó que Valentina desmintió todo tipo de crisis en la pareja y que comprendió la decisión del Enzo. “Desmiente la información de que ella le encontró algo. No te puedo garantizar que de acá a 6 meses él no este con otra persona, pero no fue el motivo”, explicó la panelista.