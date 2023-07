Ernesto Barahona cuenta su verdad sobre el cambio de vestidos del Miss Bolivia 2023

“Los vestidos ya los tenían las chicas el viernes, pero como ellas adelgazaron me los llevé a mi atelier en Montero para arreglarlos, porque yo siempre he entregado bien mi trabajo. Pero nunca me imaginé que el trufi que trasladaba los trajes sufriera un percance en plena carretera, pasando Warnes”, confesó Barahona apenado por lo sucedido.