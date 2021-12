Escándalo en México: Libro destapa relación de artistas con el narcotráfico

Escucha esta nota aquí

El libro Emma y las otras señoras del narco, de la periodista mexicana Anabel Hernández, cayó como una bomba en la farándula mexicana al revelar la supuesta relación de cantantes, actores y modelos con el cártel de los Beltrán-Leyva.

La autora del libro aseguró que esta investigación demuestra "una posible triangulación de dinero del crimen organizado para la compra de propiedades".



Algunos de los personajes más famosos que aparecen en la publicación es el extinto Joan Sebastian, el veterano actor Andrés García y la ex Miss Universo 1996 Alicia Machado. También figuran la cantante y actriz Ninel Conde y el actor Sergio Mayer.

No solo señoras, también hay señores del narcotráfico

"Las relaciones de Arturo Beltrán Leyva con el mundo del espectáculo no se limitaban a mujeres, también incluían hombres, particularmente había dos con los que tenía una relación cercana y de respeto, no eran bufones, eran sus amigos; uno, su socio. Uno de ellos era el veterano Andrés Abraham García, mejor conocido como Andrés García", recoge parte del texto el diario mexicano Milenio.

De la misma forma, el libro asegura que el cantante Joan Sebastian tendría una relación directa con los cárteles.

"Otro de los hombres de la farándula de prestigio internacional que tenía relación con la Federación y en particular con los Beltrán Leyva fue Joan Sebastian, el cantautor también se dedicaba al narcotráfico. Dos de sus hijos, Trigo y Juan Sebastian Figueroa, fueron asesinados en 2006 y 2010 respectivamente", se publicó.

La reina de belleza venezolana Alicia Machado (45) también fue vinculada por presuntamente haber tenido un amorío con José Gerardo Álvarez Vázquez, un operador del capo Arturo Beltrán Leyva conocido como 'El Indio'.







"Las mujeres que investigué tienen perfiles muy diferentes: algunas vienen de familias de narcos y otras pueden ser una Miss Universo. Pero son algo mitómanas muchas de ellas. La propia Emma Coronel negó a los que la entrevistaron cualquier relación de su esposo El Chapo con el narco. Lo niegan en automático. Y lo negarán, pues: ¿quién va a reconocer que ha formado parte de estas redes criminales?. Tenemos por ejemplo a la señora Alicia Machado, ex Miss Universo, que establece esta relación con este hombre apodado El Indio (...) y uno se pregunta: '¿Qué motiva a una mujer como ella, que es exitosa, a meterse en este mundo?'. Y es ahí donde las respuestas obvias comienzan a hacerse más complicadas. No hay una única respuesta para todas ellas", dijo la periodista al diario español El País.



"Siempre se las retrata como ingenuas, poco astutas, inocentes, siempre a la sombra y cuidando a la familia. ¿Qué tanto de eso es real y qué tanto ha descubierto que no? (...) Justo ahí está lo antropológicamente interesante. Pues que de inocentes no tienen nada. No pueden decir que no sabían quién era su marido, su amante, aunque lo niegan siempre", añadió.



Por su parte, la actriz y cantante Ninel Conde (45), según el libro, "acumuló una serie de bienes a través de lo que podría ser una posible triangulación de dinero con el crimen organizado y se le vincula con algunos integrantes del crimen organizado".







Y, de la misma forma, cuestiona la amistad del ex Garibaldi Sergio Mayer y su esposa, la actriz Issabela Camil, con el narcotragicante Édgar Valdéz Villareal, alias 'La Barbie'.