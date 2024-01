Esposa de Billy Viscarra recibe críticas por opinar sobre Carlos Lampe

Celita Guanella es la hermosa esposa del arquero de The Strongest Billy Viscarra y que no se guarda nada. En sus Live de Tik Tok, la rubia habla las cosas sin pelos en la lengua .

Pero en esta ocasión, las críticas no se hicieron esperar cuando dijo: “ Carlos Lampe es mucho arquerazo para Bolívar y opino que no lo valoran, espero que le salga un equipo 10 veces más grande que Bolívar para que se den cuenta de lo que perdieron ”.

Pero eso no fue todo, ya que siguió y afirmó que le pasó lo mismo a su marido. “Es lo mismo con Billy, entran aquí en mi Live y comentan q ue, por favor, Billy vuelva a Bolívar, (pero) no mi amor”, dijo.

“Hoy desperté y vi que me estoy haciendo viral, hay gente que me está diciendo que no sé nada de fútbol y que me vaya a cocinar. Primero, es verdad que no se nada de futbol, nunca dije que soy experta en futbol y segundo, tampoco sé cocinar (ríe)”, comenzó su video para responder a quienes la atacaron.