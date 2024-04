Esposa de Calvin Harris confiesa que escucha a Taylor Swift cuando él no está

Después de la ruptura entre Harris y Swift en 2016, la pareja ha seguido adelante con sus vidas, pero el eco de su relación pasada sigue resonando. Vick Hope, presentadora de 34 años conocida por su trabajo en el programa de BBC Radio 1 "Going Home with Vick, Katie and Jamie", admitió recientemente en su programa que aprovecha los momentos en los que su esposo está ausente para escuchar la música de Taylor Swift.