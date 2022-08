Esposa de Sylvester Stallone le pide el divorcio después de 25 años de matrimonio

"Me entristece anunciar que después de 25 años de matrimonio, me divorcié de mi esposo Sylvester Stallone. Si bien ya no estaremos casados, siempre apreciaré la relación de más de 30 años que tuvimos y sé que ambos estamos comprometidos con nuestras hermosas hijas", dijo la exmodelo y empresaria en un comunicado.