Esposo de Halyna Hutchins señala de "absurdo" que Alec Baldwin niegue culpa del tiroteo

El esposo de Halyna Hutchins, la directora de fotografía que falleció por un disparo en el set de la película Rust, tachó de "absurdo" que Alec Baldwin crea que no tiene la culpa del tiroteo y dijo que se sintió “muy enojado” cuando el actor estadounidense no aceptó su responsabilidad de lo sucedido el año pasado cuando la producción filmaba en Nuevo México.

Los comentarios, hechos en una entrevista con el programa Today de la que se publicaron extractos el miércoles, son las primeras declaraciones públicas de Matt Hutchins sobre la muerte de su esposa el 21 de octubre del 2021.

Alec Baldwin dijo en una entrevista en diciembre con ABC News que apuntó con el arma a Halyna Hutchins, siguiendo sus instrucciones en el plató del western en Nuevo México, cuando se disparó sin que él apretara el gatillo, matándola e hiriendo al director Joel Souza.

Al verlo, me sentí tan enojado”, dijo Hutchins. “Estaba muy enojado de verlo hablar sobre su muerte tan públicamente de una manera tan detallada y luego no aceptar ninguna responsabilidad tras haber descrito haberla matado”.

Alec Baldwin dijo en su entrevista: “Alguien es responsable de lo que pasó, y no puedo decir quién es, pero no soy yo”. Por su parte, Matt Hutchins agregó que “la seguridad de las armas no era el único problema en ese set”.

"Hubo una serie de estándares de la industria que no se practicaron”, señaló, “y hay múltiples partes responsables”.

Matt Hutchins y su hijo de 9 años presentaron una demanda por homicidio por negligencia la semana pasada que nombra a Baldwin, a los productores de la película y otros como demandados.