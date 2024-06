Esta es la historia de amor de Claudia Sheinbaum, la primer mujer presidenta de México

La pareja grabó el clip, con motivo del Día de los Enamorados, desde Sinaloa, la tierra del primer caballero mexicano: “La familia de mi padre es originaria de Culiacán, pero se casó con una mazatleca. En 1978, cuando yo tenía como 15 años, me fui a hacer la prepa a la Ciudad de México, decidí estudiar Física y entré a la Facultad de Ciencia de la UNAM y ahí nos conocimos ”, recordó el esposo de la presidenta electa.

Durante esa charla entre esposos, echaron un vistazo al pasado para recordar cómo fue el flechazo de Cupido en la Universidad: “En la clase de óptica”, recordó Claudia. José María comentó: “ Me acuerdo de que yo te invité a unas clases de danza moderna y dejaste a todo el mundo impresionado”.

A pesar de que su historia en la universidad fue muy bonita, la vida acádemica los separó : “Cuando tú estabas en Standford, yo me fui a acabar la tesis doctoral del 90 al 92, a California también, entré a un banco a trabajar”, comentó Tabirra.

Después de más de dos décadas separados (años en los que Claudia Sheinbaum estuvo casada con el padre de sus hijos, Carlos Ímaz), en 2016, sus caminos se volvieron a juntar gracias a las redes sociales: “Nosotros empezamos a andar en diciembre del 2016 y me regalaste la guitarra, en el 2017. Ya no nos da tanto tiempo para tocar, de hecho, ya no tiene una cuerda la guitarra”, añadió Claudia Sheinbaum, al recordar uno de los obsequios más especiales que ha recibido de su marido.