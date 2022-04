"Estaba con alguien, pero ya estoy free", responde Karol G a Anuel AA

Escucha esta nota aquí

Por María José Rojas

El público fanático de la cantante colombiana Karol G se encontró a la espera de una respuesta, después de que Anuel AA compartiera mensajes polémicos a través de sus Instagram Stories. Luego de la presentación de la intérprete de “200 copas” en Coachella, el reggaetonero publicó la siguiente misiva: “Y eso que supuestamente soy yo el que estoy estancado en el pasado”.

El cantante puertorriqueño, expareja de la 'Bebesita' y comprometido recientemente con Yailin “la más viral”, dejó claro que ya no mira atrás. “Ya no estamos en los tiempos de antes, yo no soy el que ando dedicando canciones después de tanto tiempo”, afirmó.

El intérprete de “Amanece” también usó emojis burlones junto a este mensaje: "Suéltenme en banda que a mí sin co%$#@ me tiene" añadiendo: "Si la gente supiera", para concluir el mensaje.

Karol G no respondió a estos mensajes de forma directa, sin embargo, compartió un sensual video en su Instagram que dejó a muchos boquiabiertos.

Bajo los rayos del sol y portando un pequeño bikini, la cantante compartió un fragmento de su nueva canción. “Hace tiempo que no sé nada de ti, estaba con alguien, pero ya estoy free”, dice la letra, festejando su nueva etapa soltera.