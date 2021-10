Estas son las condiciones que Icardi le habría puesto a Wanda Nara para volver a jugar

Escucha esta nota aquí

Cuando parecía que podría existir un acercamiento entre Wanda Nara y Mauro Icardi, las surrealistas condiciones que él le ha puesto para volver a la disciplina de su club podrían suponer un paso atrás. La empresaria ha conseguido que el delantero regrese a los entrenamientos este jueves, pero dejará de hacerlo si ella no cumple una serie de peticiones.

O al menos esto es lo que ha explicado la periodista argentina Yanina Latorre, amiga de Wanda, en el programa Los Ángeles de la mañana. "Hoy lo llevó al club, pero él antes le puso condiciones para volver a trabajar, porque él está atrincherado en la casa", empezó la conductora.

"Que cierren los dos la cuenta de Instagram, pero antes ella tiene que postear una foto de la pareja o de la familia y que él le promete portarse bien y fidelidad eterna", ha continuado declarando ante la cara de asombro de sus compañeros.

Pero la cosa no queda aquí. "Wanda únicamente podría trabajar como su representante y olvidarse de su vida como 'influencer', ella no puede trabajar más en eventos o en la tele y no puede viajar más sola en el avión privado, por ejemplo a Milán", nombró como otras de las ridículas peticiones del jugador del PSG para volver al trabajo.

Ahora falta por saber si Wanda Nara ha aceptado o no estas exigencias. Por el momento, parece que está bastante firme en su decisión de seguir adelante con el divorcio, pero solo el tiempo lo dirá.

