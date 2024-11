Esthefanía Yabeta: “Sufría de ansiedad y depresión, con la llegada de mi hija todo eso desapareció”

Esthefania Yabeta (28) ha logrado destacarse en diversas facetas profesionales. Ella es fisioterapeuta y kinesióloga de profesión, combina su pasión por la medicina con su carrera en el modelaje y la televisión.



Con una trayectoria que incluye concursos de belleza y un fuerte enfoque en el bienestar físico, Esthefania sigue abriéndose camino en diferentes áreas, mientras equilibra su vida personal como madre y profesional.



La hermosa ex reina de belleza comparte sus experiencias, desafíos y visión para el futuro.



¿Cómo ha influido tu experiencia como miss en tu carrera como presentadora?



Me ha abierto varias puertas, dándome la oportunidad de trabajar en varios canales de televisión y como azafata en varias empresas reconocidas.



¿Qué te motivó a estudiar fisioterapia y cómo combinas esa profesión con tu otra pasión por las cámaras?



Siempre fui una persona deportista; me gusta el deporte, hacer ejercicio, competir, y eso va acompañado de mi carrera. La medicina estética, el estar en forma, verte y sentirte físicamente bien, son importantes, sobre todo frente a las cámaras.



¿Cuáles han sido los mayores desafíos que has enfrentado en tu trayectoria profesional y cómo los superaste?



Uno de los desafíos fue cuando defendí mi carrera estando embarazada. Fue una motivación para salir adelante.



¿Qué rescatas de tu experiencia como reina de belleza?



Conocer otros países, otras culturas y personas.



¿Volverías a participar en un certamen de belleza?



Creo que no. Ya tuve la experiencia, y mi último concurso fue el de Azafata El Deber; con eso dije hasta aquí llegaron los concursos.



¿Modelaje, televisión o medicina, con cuál te quedas y por qué?



Con la medicina, porque eso me servirá a lo largo de mi vida. Las otras son momentáneas; el cuerpo y la belleza se van, así que, mientras se pueda, hay que aprovechar el momento.