Estilistas ucranianos desfilan en Semana de Moda de Londres pese a guerra

Sus prendas se crearon con corbatas desusadas y llevan motivos que simbolizan la "fragilidad de la vida". Un año después de la invasión rusa de Ucrania, tres diseñadores ucranianos aprovecharon el martes la Semana de la Moda de Londres para apoyar a su país.



Las tres colecciones de las marcas Kseniaschnaider, Paskal y Frolov fueron imaginadas en Ucrania bajo el estruendo de los bombardeos.



"Pienso que es importante no dejarlo", explica Ksenia Schnaider, que creó la marca Kseniaschnaider con su marido. La estilista realizó numerosos viajes entre Ucrania y Reino Unido, donde vive ahora su hija.



Cuando la ofensiva rusa empezó, hace casi un año, huyó de Kiev y temió "no poder volver a crear nunca más". Pero tras pasar por Hungría, Alemania y finalmente Reino Unido, decidió que tenía que seguir con la moda, por su bien y el de su equipo.



"No podemos parar, aunque la realidad sea terrible. Debemos seguir haciendo lo que mejor sabemos hacer, ser siempre creativos, intentar aportar belleza a este mundo trágico", declaró a AFP tras el espectáculo.



"Hay muchos nuevos conceptos en todo eso", añadió. "Ya no se trata de ser simplemente un estilista, tengo que salvar mi cultura y mis tradiciones", continuó.



La colección otoño-invierno 2023 de Kseniaschnaider incluye pantalones de mezclilla, bléisers y faldas creadas con las corbatas que ya no se vendieron.



"Los hombres ucranianos ya no necesitan corbatas de momento porque están en el combate", explica.



Espigas de trigo y cristales