Esto es lo más bello que verás hoy: Shakira bailando con su padre por sus 90 años

Luego del festejo del 90 cumpleaños de William Mebarak, el padre de Shakira, la cantante colombiana ha abierto su corazón a sus millones de seguidores de las redes sociales para manifestar, una vez más, sus sentimientos hacia su progenitor y reflexionar sobre su propia existencia.



“Recordar cuán querido y celebrado es por todos los que le rodean me ha hecho reflexionar sobre mi propia vida, y preguntarme si algún día, como él, podré llegar a una edad avanzada, arropada de tanto y sincero amor. No por las canciones que he escrito, o las ideas que se me hayan ocurrido, no por mi huella artística, sino por mi legado humano”, escribió la artista al pie del video donde aparece bailando con su padre durante el festejo.



En el texto, Shakira se pregunta si habrá escuchado a “los otros” lo suficiente cuando una pena les afligía. Si ha celebrado sus alegrías, o los ha entendido y perdonado sus limitaciones.







El post es acompañado por un video en el que Shakira baila con su padre Ay cosita linda, el clásico del merecumbé (un estilo musical colombiano creado por Francisco "Pacho" Galán, que combina la cumbia y el merengue colombiano).

“¡Nada ni nadie nos quita lo bailao! Ni el material del que estamos hechos, y sino, ¡que se lo pregunten a Don Wi!”, concluya la autora de Ojos así.