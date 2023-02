Estos son los 10 artistas mejor pagados de 2022

La revista Forbes publicó la lista de los artistas mejores pagados de 2022, con algunas sorpresas en los primeros puestos, entre ellas la aparición de una banda con más de cinco décadas de historia y la de uno de los fenómenos latinos de los últimos tiempos.

De acuerdo con el medio, especialista en elaborar las listas anuales de diferentes rubros, la banda de rock progresivo Genesis encabeza el listado, con una ganancia de $us 230 millones. Y el único latino mencionado en la lista es Bad Bunny, que se ubicó en el décimo lugar, con un ingreso de $us 88 millones.

Aquí, el listado completo:

1. Genesis - $us 230 millones

De acuerdo con Forbes, los veteranos británicos vendieron sus derechos musicales de $us 300 millones a Concord Music Group. El acuerdo incluía derechos de publicación y una selección de flujos de ingresos de música grabada del grupo, así como flujos de ingresos en solitario de Phil Collins y los compañeros de banda Tony Banks y Mike Rutherford.







2. Sting - $us 210 millones

El músico británico, de 71 años, conocido por éxitos como Every breath you take y Roxanne, obtuvo $us 300 millones antes de pagar honorarios al vender toda su producción musical, tanto en solitario como con The Police, a Universal Music Group.

3. Tyler Perry - $us 175 millones

El actor, director y guionista obtuvo sus ganancias por los flujos de ingresos simultáneos del cine, sus programas de BET TV y el estudio de producción que posee en Atlanta (EEUU). Forbes también menciona que es su segundo año en esa lista y que es el único multimillonario que la conforma, con una fortuna estimada en $us 1 mil millones.



4. Trey Parker y Matt Stone - $us 160 millones

Gran parte de los ingresos de los creadores de South Park proviene de su acuerdo con Paramount, firmado en 2021, que les garantiza $us 935 millones durante seis años.

5. James L. Brooks y Matt Groening - $us 105 millones

Son los creadores de Los Simpson y registraron ese monto cuando la familia amarilla migró sus 30 temporadas a Disney, desde Fox, en un acuerdo firmado en 2019 y con el que han ingresado $us 105 millones el año pasado.

6. Brad Pitt - $us 100 millones

Su fuente principal de ingresos fue la venta de su productora Plan B, valorada en $us 113 millones y encargada de producir las películas ganadoras del Óscar Moonlight y 12 años de esclavitud. También ganó $us 30 millones gracias a sus papeles en las películas Bullet train, Babylon y La ciudad perdida.





7. Rolling Stones - $us 98 millones

Los roqueros británicos se embolsaron más de $us 8,5 millones por noche en una gira por 15 ciudades de Europa.



8. James Cameron - $us 95 millones

El oscarizado director le debe este puesto al éxito de Avatar: la forma del agua, película que se convirtió en una de las más taquilleras de la historia, junto a la primera parte de Avatar (2009) y Titanic (1997), también de Cameron.



9. Taylor Swift - $us 92 millones

La venta de discos físicos, transmisión en plataformas como Spotify, descargas digitales, licencias y la sincronización conforman las ganancias de la cantante de 33 años.