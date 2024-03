Estos son los motivos del retraso del estreno de la nueva película de Batman

Warner Bros. ha anunciado cambios significativos en su calendario de estrenos. Entre los más importantes se encuentra el retraso de The Batman 2, secuela de la cinta del hombre murciélago a cargo del director Matt Reeves.

Originalmente, The Batman llegaría a los cines de todo el mundo en 2025 , pero ahora, Warner Bros. Pictures ha anunciado que la cinta será estrenada hasta el 2 de octubre de 2026.

The Batman 2 no es el único proyecto que Warner Bros. Pictures ha tenido que recalendarizar. Otra de las películas afectadas fue The Bride!, una nueva versión de La Novia de Frankenstein dirigida por Maggie Gyllenhaal y protagonizada por Christian Bale, Jessie Buckley, Peter Sarsgaard, Annette Bening y Penélope Cruz.