Estos son los youtubers mejor pagados de 2021 (ninguno es latino)

En los últimos tiempos, unas nuevas estrellas irrumpieron en el mundo y comenzaron a cobrar cada vez más notoriedad y también dólares. Se trata de los youtubers que, con su estilo y contenido propio, han conquistado a millones de personas alrededor del mundo y el éxito repercute en desorbitantes fortunas.

La edición española de la revista Forbes publicó recientemente el top 10 de los youtubers mejor pagados del mundo y cuánto cobraron en 2021.

Llama la atención que no aparecen ni latinos, ni españoles y solo hay una mujer, en realidad una niña de 7 años. Estados Unidos domina la plataforma de YouTube.

Forbes destaca que entre las 10 cuentas se registró un ingreso de alrededor de 300 millones de dólares en 2021, cifra récord, 40% más que el año anterior.

Si bien las vistas cuentan, los ingresos publicitarios y líneas de productos aumentan las cuentas de los creadores de contenido.

# 1 MrBeats / $us 54 millones

23 años y ubicación, Estados Unidos. En 2021 ganó $us 54 millones y sus videos acumularon 10 mil millones de visitas. Su contenido consiste en retos y uno de los más vistos en la gestión pasada fue el que grabó inspirado en la serie El juego del calamar, con una vistosa producción que recreó varias de las pruebas originales. Lo siguen 88,4 millones de personas.

# 2 Jake Paul / $us 45 millones

25 años, estadounidense y boxeador y personalidad de internet. Es hermano de Logan Paul, con los mismos oficios. Su cuenta en la plataforma de videos, con 20,4 millones de suscriptores, es utilizada principalmente para promocionar su carrera en el boxeo, con peleas, entrenamientos y, de vez en cuando, algunos momentos de intimidad.

#3 Markiplier / $us 38 millones



Su nombre real es Mark Edward Fischbach, tiene 32 años y también es originario de EEUU, específicamente de Hawái. Sus videos, larguísimos por cierto, se trata de él jugando en línea o probando simuladores. Según Forbes, su merchandising representa su mayor fuente de ingresos. Tiene el respaldo de 31,6 millones de internautas.

#4 Rhett and Link / $us 30 millones

Estadounidenses. Rhett McLaughlin (44) y Link Neal (42) trabajan videos de comedia, con retos y recreaciones. Ni sus suscriptores (4,9 millones) ni sus reproducciones son muy altas (promedio de 1,5 millones), pero, según Forbes, una serie de cocina con otro presentador, Josh Scherer, extendió su marca y la hizo más rentable.

#5 Unspeakable / $us 28,5 millones



Nathan Graham tiene 25 años y es estadounidense. Tiene cuatro canales de YouTube y en el principal, como anuncia, hace bromas a sus amigos, conduce autos y cumple desafíos locos".

Uno de los videos más reproducidos fue en el que mostró cómo se puede gastar $us 1 millón en una hora. Tiene 12,9 millones de seguidores.

#6 Nastya / $us 28 millones

Nastya es la única mujer y tiene siete años. Nació en Rusia, pero vive en Estados Unidos. Su canal, Like Nastya, muestra a la pequeña "jugando, aprendiendo, cantando, explorando y compartiendo sus experiencias de vida".

Es ternura pura, algunos de sus videos la muestran escribiendo su carta a Papá Noel o durmiendo sola por primera vez. Tiene 85,9 M de suscriptores.





#7 Ryan Kaji / $us 27 millones de dólares



Ryan, que comenzó en YouTube a los cuatro años, hoy tiene 10 años y acumula 31.4 millones de seguidores en su canal Ryan's World. "A Ryan le encanta hacer muchas cosas divertidas como juegos de simulación, experimentos científicos, videos musicales, parodias, desafíos, manualidades y mucho más", anuncian en su página. También es estadounidense.

#8 Dude Perfect / $us 20 millones



Se trata de un quinteto que mezcla deportes con comedia. Ellos son los gemelos Coby y Cory Cotton, Garrett Hilbert, Cody Jones y Tyler Toney, también con ubicación en Estados Unidos. Tienen 57 millones de seguidores, que celebran sus retos como carreras de autos o una rutina de ejercicios con pesas de 890 kilos y bajo el agua.

#9 Logan Paul / $us 18 millones



Sí, es el youtuber estadounidense que sobrevivió a una pelea contra el ex campeón mundial Floyd Mayweather. No es muy constante con videos para sus 23,3 millones de seguidores. A veces muestra peleas, otras sus tarjetas de Pokémon y también emprendimientos, pero, según Forbes, su podcast, Impaulsive, impulsó más su fama.

#10 Preston Arsement / $us 16 millones

Estadounidense, 25 años. Aunque tiene varios canales de YouTube, el más exitoso lleva su nombre y tiene 18,8 millones de suscriptores. Allí se la pasa jugando o cumpliendo retos curiosos, como el de pasar 50 horas consumiendo solo comida de un color específico o vivir 24 horas en un jet privado.