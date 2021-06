Eugenio Derbez: Aislinn recuerda la reacción de su padre ante una mala nota

Escucha esta nota aquí

Al parecer, mucho del verdadero Eugenio Derbez (58) es lo que se ve en los papeles y series que ha protagonizado a lo largo de los años y que lo llevaron a convertirse en una de las figuras del cine mexicano más internacionales. Así dejó ver su hija mayor, la actriz y modelo Aislinn Derbez que recordó una tiernísima anécdota familiar en el Día del Padre en México.

"Un día (yo tenía 12 años) mi papá pasó por mí para llevarme a pasear y le mostré con mucho miedo y pena mis calificaciones (había reprobado matemáticas). 'Mi mamá está furiosa y no quiso firmarlas, dice que las firmes tú y si no las firma alguien no puedo entrar a la escuela mañana', le dije. 'Ah, ok', contestó papá firmando. 'Listo, ten'. 'Pero... ¿no me vas a regañar?', pregunté. '¿Para qué?', 'pues reprobé'. 'Pues estudia más para la próxima y ya', dijo", empieza el relato de la también hija de la actriz Gabriela Michel.

Pero la historia no acabó ahí, sino que Aislinn le dijo a su padre que su mamá esperaba que le dé una reprimenda y la castigue, y él, obediente, así lo hizo, pero haciéndolo como para un papel.

"'A ver, llámale a tu mamá y pásame el teléfono'. Y le llamé… Cuando ella contestó, mi papá empezó a gritar fúrico: '¡No puede ser Aislinn! ¡De verdad estás canija! Íbamos a ir al parque por un helado pero olvídate de eso ¡Matemáticas reprobadas, carajo! Qué vergüenza, te pasas'. y colgó. Me le quedé viendo a mi papá algo asustada sin entender bien lo que había pasado. En eso, él suelta la carcajada y me dice con una sonrisa: 'Listo! ya te regañé! Vamos por un helado!'", agregó Aislinn, que agradeció una de las enseñanzas de su padre con este recuerdo.

"No se qué tan bien o mal estuvo eso, pero esa y muchas más anécdotas de este estilo nunca se me olvidaron…Gracias por enseñarme a no tomarme la vida tan en serio papá…Te amo con todo mi corazón", concluyó Aislinn.

La publicación de Aislinn superó el millón de corazones y uno de los más especiales fue el del mismo Eugenio, que respondió. "Te amo con toda mi alma, ya no me acordaba de esa anécdota", entre emoticones de carcajadas, desatando más de 33 mil nuevos corazones y felicitaciones.