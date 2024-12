Eugenio Derbez quiere que en su funeral se cuenten chistes y que sea una fiesta sin lágrimas

El también productor lamentó que la artista fuera homenajeada a lo grande tras su deceso y no mientras aún podía presenciarlo. “Justamente he estado pensando en eso y dije: Qué triste que unos días antes todos la veían en las redes sociales y decían, ‘ay, anda delicada’, y nadie se acercó en vida a ella”, explicó.

“Una vez que se muere, México entero se vuelca a ir despedirla cuando ya no se enteró. Entonces, se me hace un poquito injusto. Creo que siempre hay que celebrar en vida y no en el funeral”, añadió.