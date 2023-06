Eva Longoria: “Representar bien a los latinos en el cine puede cambiar conciencias”

“El espectador no va a pensar lo mismo de nuestra comunidad si ve esta historia (“Flamin’ Hot”) que si ve “Narcos”, por ejemplo”, añadió.

“Desarrollar un proyecto así no es normal en Hollywood. Nuestra gente no está incluida y es increíble que esto pase aquí aún”, dijo en referencia a California, estado en el que aproximadamente el 40 % de la población es de origen hispano.

Eva Longoria reveló a EFE que cuando recibió el guion, coescrito por Lydia Ivette Chávez (“I Am Not Your Perfect Mexican Daughter”), se sintió atraída por el potencial de “una historia de éxito latina” que podría aportar su granito de arena para ir derribando los estereotipos instaurados en la meca del cine.