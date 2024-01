Evaluna Montaner confesó que en su embarazo nunca se hizo ecografías ni fue al ginecólogo

La cantante siempre mantiene su vida personal bastante bajo perfil , en especial su maternidad. Sin embargo, s u particular forma de crianza y métodos que utilizó durante el embarazo, la han puesto en el centro de la polémica en redes sociales.

Evaluna Montaner , quien desde que se convirtió en mamá de Índigo junto a su esposo, Camilo, han enfrentado todo tipo de críticas. En esta ocasión, la actriz confesó que durante sus meses de gestación no visitó al ginecólogo , lo que, por supuesto, sorprendió a más de uno.

Ella detalló: "No tuve un ginecólogo. Nadie me hizo ultrasonidos, ecografías, ni nada por el estilo. Todo el embarazo fue completamente un acto de fe... Nunca vi cómo iba y ni siquiera sabía si iba a ser niño o niña. Así fue durante las cuarenta semanas de embarazo, no la vi nunca. Obviamente había un miedo si todo estará bien, pero siempre confiando", recordó.