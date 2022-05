Exempleada relata supuestos malos tratos de Shakira

Escucha esta nota aquí

Trabajar con una estrella de talla mundial no debe ser tarea fácil, pero, según una mujer española, servir a Shakira es casi una tortura.

Y es que medios de España se han hecho eco de las declaraciones de Cristina Cárdenas, coordinadora de extras en los rodajes de Shakira, que en un medio local contó su experiencia trabajando para la intérprete de Hips don't lie.

Según la mujer a "Shakira no se le puede mirar a los ojos, hay que voltear cuando ella pasa, no se le puede hacer fotos, no le puedes hablar, no te puedes dirigir a ella porque está prohibidísimo".

La exempleada de la colombiana dijo que la artista acostumbra sacar a personas de las grabaciones, especialmente si se trata "de una chica más exuberante que ella".

Además, la mujer aseguró que las exigencias de la cantante extiende las grabaciones de los videoclips. "Un spot de Shakira, que podría durar cuatro horas por las tomas, tarda diecisiete".

Finalmente, Cárdenas manifestó que con los malos tratos, la ídola de 45 años "desespera a la productora, a los directores, a todos" y nadie quiere rodar con ella.

Tras las duras acusaciones, Shakira no se pronunció al respecto y las redes están divididas sobre lo dicho.