Exesposo de Britney Spears interrumpe su boda con Sam Asghari; la Policía tuvo que intervenir

El 'ex’ de la Princesa del pop intentó sabotear su matrimonio. La boda de Britney Spears con Sam Asghari sufrió una dramática interrupción por parte de su exesposo, Jason Alexander, quien ingresó en la casa de la cantante para intentar colarse en la ceremonia.



Britney Spears' wedding was just dramatically interrupted, as her first husband, Jason Alexander, showed up trying to crash the event ... resulting in a police response. https://t.co/twc25BOhKB