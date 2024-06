Exestrella de Kenan y Kel acusó a Dan Schneider de agresión verbal

El actor Kel Mitchell, conocido por su papel en la serie Kenan y Kel, ha acusó al ex productor de Nickelodeon, Dan Schneider, de agresión verbal. Durante una reciente entrevista en el podcast Baby, This is Keke Palmer, Mitchell compartió detalles de una confrontación con Schneider cuando tenía 18 años.



Según Mitchell, el incidente ocurrió durante el rodaje de la serie "Todo eso (All That)". "Recuerdo que Dan y yo tuvimos una gran discusión en el set. Él dijo: ‘Vayamos a esta habitación de aquí, en este armario’. Cerró la puerta y se puso a gritar un montón de cosas salvajes", relató el actor.



Esta declaración se suma a una serie de acusaciones dirigidas hacia Schneider, quien fue una figura clave en Nickelodeon durante varios años. La serie documental de Investigation Discovery, "Quiet on Set: el lado oscuro de la fama infantil", incluye relatos de otros actores como Victoria Justice y Lori Beth Denberg, quienes también alegan haber sufrido maltrato por parte del productor.



Mitchell explicó que cuando el cocreador original de "Todo eso", Brian Robbins, comenzó a trabajar en otros proyectos, Schneider tomó el control del show, lo que resultó en un cambio en la dinámica del equipo de producción. "La vibra del programa comenzó a cambiar un poco y el equipo de producción empezó a explotar, y progresivamente fueron retirándose del proyecto", indicó.



El actor añadió que, durante el altercado con Schneider, decidió abandonar la situación para evitar una pelea. "Siendo adulto en este momento, tenía que tomar una decisión. Pensé: ‘Está bien, o vamos a pelear o me voy. Y eso es lo que hice. Dejé la situación”, comentó Mitchell.



Kenan Thompson, coprotagonista de Mitchell en "Kenan y Kel", ha mostrado su apoyo a las víctimas de Schneider. En una entrevista con Tamron Hall, Thompson afirmó que su "corazón está con todos los antiguos actores infantiles y estrellas adolescentes que se vieron afectados por este presunto comportamiento inapropiado". Sin embargo, señaló que no fue testigo de estos comportamientos durante su tiempo trabajando con Schneider.