Fabiana Lijerón: “Se han perdido los dichos cruceños, especialmente en los más jóvenes; ahora se escuchan expresiones de otros países”

Me animé porque sabía que este reinado no busca cualidades físicas, no es un típico certamen de belleza. Desde el primer día nos dijeron que querían a alguien que tuviera la voluntad de cumplir con todas las actividades, que le gustara compartir con la gente y que, sobre todo, representara con orgullo las tradiciones cruceñas. Esta corona también es de mi familia, amigos y colegas de trabajo, porque no dudaron en apoyarme desde el primer día.