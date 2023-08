Fallece David Ostrosky a los 66 años, famoso actor mexicano de telenovelas

"Lo que me dolía era el brazo, y los doctores me decían que era el cuello, hasta que un doctor me dijo: 'El dolor de tu brazo no es del cuello, tienes que irte a hacer una resonancia en el brazo'. Yo traigo un tumor en el brazo, agradezco muchísimo a la vida que sea en el brazo y no en algún órgano en donde te afecte", dijo en entrevista con Televisa David Ostrosky, de acuerdo con un artículo publicado en el Periódico El Universal



​​Su último trabajo fue en la telenovela 'Vencer la Ausencia' proyecto que no pudo terminar justamente por el mencionado padecimiento que mermó considerablemente su salud.​​​