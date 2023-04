Fallece el actor de "Barton Fink", Michael Lerner

En un mensaje en su red social de Instagram, el sobrino de Lerner, el actor de "The Goldbergs" Sam Lerner, dio a conocer la noticia .

“Sus historias siempre me inspiraron y me hicieron enamorarme de la interpretación. Era el tío más cool, seguro de sí mismo y con más talento, y el hecho de que fuera de mi sangre siempre me hará sentir especial. Todos los que le conocían saben lo loco que estaba, en el mejor sentido. Tengo mucha suerte de haber pasado tanto tiempo con él, y todos tenemos suerte de poder seguir viendo su trabajo por el resto de los tiempos. RIP Michael, disfruta de tus ilimitados puros cubanos, de tus cómodos sillones y de tu interminable maratón de películas”, culmina el mensaje.