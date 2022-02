Fallece el fotógrafo, músico y activista Gustavo Castro

Escucha esta nota aquí

Luego de una larga batalla contra el cáncer, falleció este martes 1 de febrero el conocido fotógrafo, músico y activista Gustavo Castro.



El pasado 22 de enero, Castro había cumplido un año más de vida y al celebrarlo y en sus redes sociales dejó mensajes de agradecimiento y de felicidad, porque todavía seguía luchando, desde hace dos años contra tres tipos de cáncer.

En una de sus últimas entrevistas, realizadas por la revista Okey! dijo que “Esta enfermedad en vez de quitarme cosas y de ponerme triste, me ha dado felicidad y me ha traído personas con muchos buenos pensamientos y deseos para mi vida; gente que sabe que sanaré”

En la entrevista explicaba por qué, tiempo atrás, había posteado en su cuenta de Facebook ‘Moriré a toda velocidad’. “Primero porque me encanta la velocidad y segundo porque soy tan rebelde que no le permitiré a la muerte que me arrebate la vida con esta enfermedad. Guardaré lo último que tenga de energía para estar en una carretera y simplemente dejar de sentir. Es una fantasía, esas cosas rebeldes que tengo conmigo”. Al final Gustavo comentó "me gustaría vivir más para ayudar. Quiero que este mundo sea mejor".







Gustavo Castro era una figura muy querida en la escena artística cruceña por sus actuaciones cantando 'covers' o temas propios en los boliches cruceños desde los años 90. Luego desarrolló una destacada carrera como fotógrafo para diversas publicaciones nacionales. Además siempre fue un activista en defensa y apoyo a diversas causas sociales.

En la última época de su vida fue un inquebrantable defensor de la Chiquitania y estuvo de forma presencial trabajando para luchar contra los incendios en esa región del departamento.

Sus restos son velados en Prever- Salón Velatorio (Edificio Monte Olivo), que está en el segundo anillo frente al Parque Urbano.