Fallece Fernando Xavier De Casta, joven panameño que protagonizó la película Plaza Catedral

Medios panameños confirmaron la muerte del actor Fernando Xavier De Casta, que protagonizó la película Plaza Catedral, del cineasta Abner Benaím y que todavía no se estrenó a causa de la pandemia. El joven, de 14 años, murió en un confuso tiroteo en el barrio Torrijos Carter, de Panamá.

La actriz mexicana Ilse Salas, que también actuó en la película 100 días para enamorarnos, compartió el protagónico con el joven panameño y recurrió a las redes sociales para despedirse de su compañero y descargarse contra la violencia.

"Fue bailarín, futbolista y actor sobresaliente. Brillante y gracioso, muy brillante y muy gracioso. A mí me enseñó a NO actuar, a bailar y a entender el panameño. Y a entender muchas cosas más. Es el protagonista de 'Plaza Catedral', una película que no vio, de la que habría estado muy orgulloso porque su trabajo es precioso. Un colega tremendo, muy duro", escribió en Instagram junto a varias imágenes del rodaje de la película.



"La violencia en la que vivimos en Latinoamérica y el mundo mata niños. Hace que los niños se crean hombres… son niños, no deja a los niños ser niños. Mata a niños que tuvieron que convertirse en hombres demasiado pronto", concluyó enviando sus condolencias a la familia de 'Xavi'.

Benaím, que fue el primero en informar sobre la muerte del actor, indicó que Fernando fue otro de los tantos jóvenes que mueren por la violencia en Panamá. "Tenemos que trabajar como sociedad y como individuos para que estas muertes horribles y sin sentido no sean parte de la normalidad", anotó.

"Hizo un papel principal en mi película ‘Plaza Catedral’, y me duele mucho que no tuvo la oportunidad de verla junto a sus seres queridos, y de gozar con orgullo del gran trabajo que realizó", finalizó el cineasta, reconocido por dirigir El otro lado (2005), Chance (2009), Invasión (2014), y Yo no me llamo Rubén Blades (2018).

El diario panameño Crítica señala que la muerte de la promesa panameña sucedió la madrugada del martes y que su cuerpo fue encontrado tirado a un costado de un taxi. De igual manera, informa que el Ministerio Público aún investiga las causas del suceso y busca a los involucrados.