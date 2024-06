Fallece Nancy Mackenzie, la voz de Marge Simpson en Latinoamérica

La tarde de este lunes se confirmó el fallecimiento de Nancy Mackenzie, actriz de doblaje estadounidense de 81 años, reconocida por dar voz a Marge Simpson en la versión latinoamericana de la popular serie Los Simpson durante 15 temporadas, informaron distintos medios estadounidenses.



La noticia fue anunciada por Claudia Motta, quien interpreta a Bart Simpson. “Con profundo dolor anunciamos a las hijas Simpson (Lisa y Bart) el fallecimiento de nuestra querida mamá Marge Simpson (Nancy Mackenzie). Descansa en paz, nunca te olvidaremos”, escribió en sus redes sociales, y etiquetó también a Patricia Acevedo, actriz que da voz a Lisa Simpson.



Humberto Vélez, la voz de Homero Simpson, también expresó su pesar: “Muchas horas juntos, de trabajo, de viajes. Toda una vida. Me duele mucho tu partida, pero celebro tu forma de gozar, de ser libre, de vivir la vida con plenitud. Gracias por escucharme siempre, por tu apoyo incondicional en el problema sindical que atravesamos juntos”.



Añadió: “Gracias por las risas, los debates, las confidencias. Gracias por transitar conmigo esta parte de la vida. Fuiste, eres y serás una parte fundamental del proyecto laboral más importante de mi trabajo. Eres muchas cosas. Eres mi esposa Marge”.



Nancy Mackenzie no solo fue la voz de Marge Simpson, sino que también interpretó a personajes como Clarabella (Disney), Winifred Sanderson (Hocus Pocus), Trinity (Matrix y Matrix Recargado) y Sailor Galaxia (Sailor Moon). Hasta el momento, no se confirmó la causa de su muerte, según E! News.