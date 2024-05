Fallece Susan Buckner, 'Patty Simcox' de 'Vaselina'

Susan Buckner, conocida por su interpretación de Patty Simcox en la exitosa película musical de 1978 'Vaselina', falleció a la edad de 72 años el pasado 2 de mayo en Miami, según confirmó CNN.



Antes de su carrera en el cine, Buckner fue coronada Miss Washington en 1971. Posteriormente, incursionó en la televisión, participando en programas icónicos de la época como 'The Dean Martin Show', 'Sonny and Cher', y 'The Brady Bunch Variety Hour', donde demostró sus habilidades en canto y baile, narra CNN.



La noticia del fallecimiento de Buckner fue compartida por Melissa Berthier, la publicista de la familia, quien señaló que la actriz partió rodeada de sus seres queridos. Su hija, Samantha Mansfield, también expresó sus sentimientos hacia su madre, recordándola como una luz en cada habitación y describiéndola como su mejor amiga.



CNN cuenta que, además de su participación en 'Vaselina', Buckner compartió escenario con actores como John Travolta, Stockard Channing, Barry Pearl, Dinah Manoff y el fallecido Jeff Conaway, quien también formó parte del elenco de esta película.



La familia de Susan Buckner ha solicitado que, en lugar de enviar flores, se realicen donaciones al Jardín Botánico Tropical Fairchild de Miami en memoria de la actriz.