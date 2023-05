Familia anuncia un funeral privado para Tina Turner

Tras el deceso, los medios de comunicación se han preguntado cuándo será el funeral de la intérprete de temas como The Best, I don’t wanna fight o Disco inferno. En el comunicado indicaron que se llevará a cabo como una ceremonia privada a la que asistirán amigos cercanos de la cantante y sus familiares. Sin embargo, no quisieron revelar mayores detalles sobre la fecha en la que se realizará.