Fanática incomoda a Ronaldinho y la respuesta del astro se hace viral

Retirado del fútbol desde hace tres años, Ronaldinho Gaúcho (41) sigue despertando pasiones en todo el mundo. Así se observa en un video en el que una fanática lo hizo pasar calores y él tuvo que responder a la atenta mirada de otras personas y celulares.

Sucedió en Miami, donde, marcador en mano, el futbolista se encuentra frente a Laura Roberts, una modelo fitness, que le pide un autógrafo. La voluptuosa mujer no duda y le muestra el lugar donde quería su firma. "Here", le indica, señalándole un seno. El incómodo momento fue grabado en un video que se viralizó, ya que el astro no se opuso, pero cumplió el pedido en completa seriedad.

Mientras las personas que rodean a los protagonistas ríen, al igual que la atrevida seguidora, el ganador del Balón de Oro no suelta ni una sonrisa, ni comentario. Atrás quedó la figura famosa por vivir rodeada de fiesta y mujeres hermosas.

Aunque pasó la prueba por la actitud, algunos señalan que Ronaldinho estampó el autógrafo más largo del mundo.

El video y las imágenes fueron compartidas por Roberts, que festejó su hazaña en Instagram.