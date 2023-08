Fanáticas cruceñas cuentan la experiencia que vivieron en el concierto de Luis Miguel en Argentina

El retorno de Luis Miguel a Sudamérica está causando furor. Y es que nadie se quiere quedar sin escuchar al Sol de México.

Los fanáticos bolivianos no pudieron con la tentación y llegaron hasta Argentina, para escuchar a su ídolo, que también llegará a la ciudad de Santa Cruz el 2024.

La cantante Vanessa Añez llegó hasta el vecino país con toda su familia y flameando la rojo, amarillo y verde. Ella afirma que fue una de las privilegiadas, ya que el cantante lanzó una rosa y ella la agarró.





​“Si viene en marzo claro que iré, su concierto es espectacular con mucha energía. El sol nunca se apaga”.

Mucho se está especulando sobre si Luis Miguel tiene dobles en sus conciertos, Vanessa confesó que quien se subió al escenario es el verdadero Luis Miguel.





​“Quien dice que no es Luis Miguel, es porque no es su fan y no lo conoce. Los que seguimos su carrera de cerca, sabemos que sólo hay uno en el mundo. Y el talento está intacto, aunque su energía es diferente, ahora sí transmite paz”, dijo Añez.

La presentadora de televisión Valentina Wehbe fue otra de las afortunadas en ver y escuchar a Luis Miguel. La joven confiesa que en su casa siempre se escuchó a Luis Miguel y que tuvo la oportunidad de estar en primera fila por dos horas y media que duró el recital.





“Debo decir que tuve la piel de gallina durante todo el show. Un público fanático y eufórico, es decir, que sepa las canciones hace gran parte de los espectáculos y ver a la gente gritar las canciones también emociona”, manifestó.

Valentina afirma que no si no se haya levantado la polémica, que el cantante tenía un doble jamás hubiera imaginado que no sea él.

“Es muy difícil que un artista cante más de dos horas y llegue a todas las notas y que además se parezca. Si es un imitador, es un genio. Lo único que me dejó pensando es que no habló en ningún momento, pero canto todo el tiempo así que eso no importa”, confesó.

Pero eso no fue todo para Valentina ya que cuando estaba haciendo la fila con su grupo para ingresar al concierto, en la calle se encontró una entrada en el suelo, ella cuenta que lo primero que pensó fue en quien la perdió.





​“Empecé a mirar a los costados y a buscar al dueño. Dije seguro estará desesperado y no había nadie, entonces pedí una señal para regalarla a alguien. Llegando a la entrada había una señora apoyada en las rejas del lado de afuera de la fila mirando cómo todos entraban y dije: es ella”, esa fue una linda anécdota que le dejó el concierto.

Por último, María Victoria Velasco fue otra cruceña que llegó al país del tango con su grupo de amigas. Ella cuenta que el show duró más de dos horas y media y arrancó puntual.

Ella manifiesta que el espectáculo se dividió en tres partes. Entre sus éxitos habían boleros y mexicanas con mariachis. “El Movistar Arena es un espectáculo ideal para este tipo de conciertos y el sonido es impecable”, contó.