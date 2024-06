Fans demandan a Madonna por comenzar tarde sus conciertos

Madonna respondió a una demanda colectiva presentada en su contra, la cual la acusa de comenzar sus conciertos de manera tardía. Según la revista TMZ, Madonna defendió que "sus verdaderos seguidores saben que ella siempre sube al escenario más tarde de la hora prevista".



En el marco de su gira internacional 'The Celebration Tour', la intérprete de "Like a Virgin" enfrentó esta demanda que fue presentada por Michael Fellows y Jonathan Hadden. Los demandantes iniciaron acciones legales en diciembre pasado, no solo contra la cantante, sino también contra Live Nation, organizadora del tour, y el Barclays Center, escenario de los conciertos. La acusación señala "prácticas comerciales intolerables, injustas y/o engañosas".



Los demandantes alegaron que la promoción de los tres conciertos realizados en diciembre en Nueva York indicaba que el espectáculo comenzaría a las 20:30 horas, pero que en realidad inició después de las 22:40 horas.



Madonna ha tomado medidas en respuesta a la demanda, argumentando que "sus seguidores entienden cómo funcionan sus conciertos... es decir, llega tarde, y la hora que aparece impresa en las entradas para el concierto NO es una indicación de cuándo subirá realmente al escenario", según los documentos obtenidos por TMZ.



La gira internacional, que celebra los 40 años de trayectoria de la "reina del pop", comenzó en octubre de 2023 en Londres y está programada para finalizar el 26 de abril en Ciudad de México.