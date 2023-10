Farruko: “Tuve un encuentro muy fuerte con Dios, cuando sentí que perdí la vida”

Es un apodo que me puso mi papá, pues mira yo no he preguntado muy bien el significado, solo sé que significa valiente.

Estar en un mundo de artistas es estar con vanidad, lujos, poder y fama; eso me hizo valorar muchas cosas, y por eso salí gritando que ese Farruko ya no volverá. Ahora creo en Cristo, sabe el nivel de influencia que tiene su música, mucha gente ha malinterpretado esto. Dicen que ya no funciona lo que hago, que ya no entretiene, sigo en el medio porque soy sincero. Yo no llevo el traje que no me identifica.